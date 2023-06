Amtsgericht Schönebeck: Ein junger Mann soll einen anderen Schönebecker in den Bauch geschlagen und dann mit einem heißen Feuerzeug malträtiert haben. Dabei sind beide in einer „Freundesgruppe“.

Schönebeck - Wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung muss sich der 24-jährige Schönebecker Kevin Liebig (Name geändert) im Amtsgericht Schönebecks verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll Liebig im Oktober 2022 dem 20-jährigen Marius Wüst (Name geändert) auf dem Parkplatz neben der Franz-Vollbring-Sporthalle in den Magen geboxt haben. Anschließend habe er ein Feuerzeug entzündet und gewartet, bis sich das Metall erhitzt habe. Das heiße Metall soll er dem 20-Jährigen dann auf den Arm gepresst haben, so dass dieser eine Brandwunde erlitt.