Maria und Jens Büscher haben schon auf ihrer ersten Etappe an der Saale viel von der Region gesehen. Weil sie in Groß Rosenburg übernachten wolten und nicht wussten, dass die Fähre dort nicht verkehrt, sind sie am ersten Tag viele Umleitungen mit ihren Rädern gefahren. Nun hoffen sie auf weniger Komplikationen auf ihrer Reise.

Foto: Thomas Höfs