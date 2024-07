Feier zur Sanierung In der Groß Rosenburger Kirche tanzt der Pfarrer in der Kirche. Und das aus gutem Grund

Der Abschluss der 20-jährigen Sanierungsarbeiten an und in der Groß Rosenburger Kirche wurde am Sonntag mit einem fröhlichen Gemeindefest gefeiert. Pfarrer Rödiger dankte den vielen engagierten Helfern.