Stadtgeschehen In der Schönebecker Baderstraße riecht es öfters streng

Die Gründe sind vielfältig, wieso es in der Baderstraße in Schönebeck von Zeit zu Zeit stinkt. So auch Anfang April, als einem mal wieder der Fäkalgeruch in die Nase kroch. Dies kann leider immer wieder vorkommen, wie Veolia bestätigt.