Gesundheit In Egeln neue Zukunft fürs alte Gymnasium

Das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) „Bodeaue“ hat seine Arbeit in Egeln aufgenommen. Es löst das bisher in der Stadt tätige MVZ „Börde“ mit Sitz in Hadmersleben ab. Und es gibt neue Pläne für das frühere Gymnasium in Egeln.