„Kaffee Sahne“ In ehemaliger Apotheke: Neues Cafe am Markt in Calbe eröffnet

Calbenserin eröffnet neues Cafe in der ehemaligen Apotheke am Markt. Seit Anfang Dezember gibt es jetzt das „Kaffee Sahne“. Es ist damit das einzige Cafe in Calbe.