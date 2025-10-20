weather regenschauer
  4. Musik: In Schönebeck präsentiert die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie die Kunst cineastischer Interpretation

Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie begeistert mit Filmmusikprogramm unter der Leitung von Yudania Gómez Heredia.

Von Renate Bojanowski 20.10.2025, 18:00
Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung der Gastdirigentin Yudania Gómez Heredia. Foto: Renata Bojanowski

Schönebeck. - Am Samstagnachmittag, 18. Oktober, startete die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung der jungen Gastdirigentin Yudania Gómez Heredia die Reihe der „Großen Unterhaltungskonzerte“ der neuen Spielzeit. Gemeinsam mit dem ihr anvertrauten Orchester reiste sie (leider nur einmal) im vollbesetzten Dr.-Tolberg-Saal von Hogwarts aus zu den Sternen. Musikalisch, versteht sich.