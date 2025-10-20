Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie begeistert mit Filmmusikprogramm unter der Leitung von Yudania Gómez Heredia.

Schönebeck. - Am Samstagnachmittag, 18. Oktober, startete die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung der jungen Gastdirigentin Yudania Gómez Heredia die Reihe der „Großen Unterhaltungskonzerte“ der neuen Spielzeit. Gemeinsam mit dem ihr anvertrauten Orchester reiste sie (leider nur einmal) im vollbesetzten Dr.-Tolberg-Saal von Hogwarts aus zu den Sternen. Musikalisch, versteht sich.