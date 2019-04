Zahlen und Fakten der Wehren der Egelner Mulde

Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde verfügt über acht Ortswehren.

Sie zählen insgesamt 72 Mitglieder in den Kinderwehren. Das sind vier Mädchen und Jungen weniger als 2015. In den Jugendwehren arbeiten 81 Jugendliche mit. Vor drei Jahren waren es noch 103. In Borne und Hakeborn gibt es keine Kinderwehr, in Hakeborn auch keine Jugendwehr.

Die Zahl der aktiven Mitglieder beträgt 222. Sie ist im Vergleich zu 2015 unverändert. Die Wehren verfügen über 70 Atemschutzgeräteträger, 2015 waren es noch 54. „Damit sind wir gut bestellt“, so Dagmar Witzke.