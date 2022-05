Ist Schönebeck am gescheiterten Tourismuskonzept Schuld?

Schönebeck/Gommern/Calbe - In touristischer Hinsicht machen die Städte und Gemeinden gern mal ihr eigenes Ding. Dabei könnte man, wenn man zusammenarbeitet, viel mehr erreichen, ist Gudrun Viehweg überzeugt. Sie ist Projektmanagerin bei der Leader-Aktionsgruppe „Elbe-Saale“ und war in den vergangenen zwei Jahren unter anderem damit beschäftigt, die Bürgermeister aus Schönebeck, Calbe, Barby, Gommern und Biederitz an einen Tisch zu holen. Das Ziel: Ein kommunenübergreifendes Tourismuskonzept für die Region erstellen. Die Gegend „touristisch schärfen“ und ihr ein Profil geben und in der Konsequenz bessere Möglichkeiten schaffen, um Fördermittel zu beantragen. Doch dieses Vorhaben ist gestorben – und die Stadt Schönebeck soll daran maßgeblich Mitschuld tragen.