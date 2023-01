Feuerwehr Jahreshauptversammlung: Alt-Wehrleiter Mario Brych hält seinen letzten Rechenschaftsbericht als Leiter der Feuerwehr Welsleben

18 Jahre lang führte Mario Brych die Wehr in Welsleben an. In seiner Amtszeit hat sich die Zahl der Mitgleider fast verdoppelt. Ab 2023 gibt es eine neue Leitung. Was der letzte Bericht von Mario Brych aussagt