Kontrolle Jährliche Kontrolle der Grabsteine auf den Schönebecker Friedhöfen deckt Mängel auf

Seit 15 Jahren werden die Friedhöfe in der Elbestadt von einer externen Firma kontrolliert. In dieser Woche ist es wieder soweit. Wer also in nächster Zeit auf dem Friedhof einen Aufkleber am Grabstein entdeckt, sollte handeln.