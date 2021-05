Jedes dritte Kind in Sachsen-Anhalt ist von Armut betroffen - Hüpfen soll helfen

Kinderarmut in Sachsen-Anhalt? Alles andere als ein Fremdwort. Darauf machten die Kinder aus den Awo-Kitas „Elbkrabben“ und „Knirpsenland“ gemeinsam mit ihren Erzieherinnen aufmerksam. Die Kinder präsentierten auch ihre eigenen Gedanken.

Schönebeck - Da staunten viele Passanten nicht schlecht. 15 Kinder der beiden Kindertagesstätten verwandelten einen Teil des Parkplatzes am Einkaufszentrum Friedrichstraße/Schillerstraße in einen Spielplatz. Mit ihrer Aktion machten sie im Rahmen der Kampagnenaktion „Schau hin, Pack an“ der Awo Sachsen-Anhalt auf das Thema Kinderarmut aufmerksam.

Dass Kinderarmut durchaus die Lebenswelt der Kindergartenkinder betrifft, machten einige Gedanken der Kleinen deutlich. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Juliane Drewes-Hause und Marie Plaul näherten sie sich dem Thema an und äußerten ihre Gedanken. Sie wurden schriftlich – an einer kleinen Leine angebracht – der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei kreisten die Gedanken der Kinder nicht nur um Spielzeug oder Süßigkeiten: Die Kinder äußerten zum Beispiel ihr Privileg, dass sie eine Schule besuchen können. „Schon interessant“, befand Marie Plaul, „welche Gedanken sich die Kinder in dem Alter schon machen.“

Kleinere Spenden gesammelt

Das Engagement der Kleinen ging sogar noch weiter: Sie machten sich Gedanken, ob nicht auch sie den Ärmsten der Gesellschaft, egal ob im In- oder Ausland, helfen könnten. Sie sammelten kleinere Spenden zusammen. „Das zeugt schon von sehr viel Sozialkompetenz“, lobte Juliane Drewes-Hause.

Dass dringend etwas gegen Kinderarmut getan werden müsse, glaubt auch Schönebecks Awo-Chefin Ines Grimm-Hübner. „Jedes dritte Kind in Sachsen-Anhalt ist von Armut betroffen“, weiß Grimm-Hübner. Sie bezieht sich dabei auf Zahlen der Awo, die dem aktuellen Datenreport der Bundesregierung entnommen wurden. Allein 50 Prozent der armen Menschen weltweit sind Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung, die Grimm-Hübner zu der Veranstaltung erstellte. „In Deutschland sprechen wir von relativer Armut“, erläutert die Awo-Leiterin. „Dies bedeutet, eher ausgeschlossen zu sein.“ Das heißt, dass Kinder einen schweren Zugang zu Bildung, Beschäftigung, kultureller Teilhabe oder sogar gesundheitlicher Stabilität hätten. Die Pandemie, meint Grimm-Hübner, habe diese Entwicklungen noch einmal verstärkt. „Gerade in der Sozialisation haben einige Kinder vieles verpasst.“ Sie würden ihren Kita-Alltag noch einmal komplett neu entdecken. „Kinder brauchen eben das wilde Spiel“, meint Grimm-Hübner.

Spielen auf dem Parkplatz

Zumindest machte es dem Nachwuchs aus den Kitas „Elbkrabben“ und „Knirpsenland“ am Mittwoch großen Spaß. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen bauten sie verschiedene kleine Stationen auf dem Parkplatz auf. Dass um sie herum der Lärm der viel befahrenen Friedrichstraße tobte und viele Passanten an ihnen vorbeikamen, störte den Nachwuchs herzlich wenig. Die hatten nämlich anderes zu tun. So wie Oskar zum Beispiel. Der Junge lieferte sich mit seinen Freunden ein heißes Wurf-Duell um Punkte. Die drei Jungs warfen mit kleinen Säckchen auf eine Art Zielscheibe. Mit den Wurfgeschossen mussten sie Löcher treffen, die wiederum verschiedene Punkte-Werte ergaben. Gar nicht so einfach, wie sich herausstellte. Umso größer war die Freude bei Oskar, als er das Loch mit der 20 traf – Bestwert!

Um Bestwerte und möglichst viele Punkte ging es bei einer anderen Station ganz und gar nicht. Aber auf Geschicklichkeit und Sprungkraft musste sich Tamara schon verlassen. Sie versuchte sich – wie die meisten der Kinder – bei einer Variante des beliebten Kinderspiels „Himmel und Hölle“, bei dem es darum geht, nach einer bestimmten Reihenfolge über nummerierte Kästchen zu hüpfen. Viel Zeit hat Tamara nicht, um Fragen zu beantworten. „Das Spiel haben wir schon ganz oft gespielt“, sagt sie nur lachend. „Das macht richtig viel Spaß.“ Und schon hat sie wieder den Würfel in der Hand und probiert eine neue Runde.

Am Mittwoch war die Kindergarten-Kinder-Welt auf dem Parkplatz in Ordnung. Doch angesichts der erschreckenden Kinderarmutszahlen besteht gerade in Sachsen-Anhalt jede Menge Handlungsbedarf.

Tamara hüpfte wie eine Weltmeisterin über das Spielfeld – für sie überhaupt kein Problem. Foto: Andre Schneider