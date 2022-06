Jens Tuschke, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Einheit Calbe schätzt die aktuelle Lage ein

Wohnen wird wohl in Zukunft teurer, wenn die Energie zum Heizen immer mehr kostet. Doch wie gehen große Vermieter damit um. Thomas Höfs sprach mit Jens Tuschke, der als einer von zwei Vorständen in der Calbenser Wohnungsgenossenschaft Einheit die Geschicke des Unternehmens lenkt.

Volksstimme: Die Wohnungsbaugenossenschaft in Calbe ist mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Haben sie in der Zeit schon mal einen so schnellen Anstieg der Energiekosten erlebt?