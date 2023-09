Die „Judensau“ an der Stephanikirche in Calbe beschäftigt die Kirchengemeinde seit einiger Zeit. Jetzt wurde entschieden, wie mit der antisemitischen Plastik umgegangen werden soll.

Calbe - Über die Zukunft der sogenannten „Judensau“ ringt die evangelische Kirchengemeinde in Calbe noch immer. Nun hat die Gemeinde in einer Presseerklärung umrissen, wie es mit der ungeliebten Figur an der Kirche in der Zukunft weitergehen soll.