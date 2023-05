Auf dem Fahrrad radelte die Junge Union von Calbe nach Bernburg mit prominenten Landespolitikern. Dabei sahen sie sich in Calbe um und schauten sich zahlreiche Projekte an, die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden.

Calbe - Eine Radpartie von Calbe nach Bernburg organisierte die Junge Union am Pfingstsonnabend. Dazu hatten sich die Nachwuchspolitiker einige Prominente Politiker der CDU im Land eingeladen, schilderte Daniel Wolfram. Der CDU-Stadtrat in Calbe leitet die Junge Union und freute sich, Innenministerin Tamara Zieschang, Landtagsvizepräsidentin Annemarie Keding und Landtagsabgeordneten Stefan Ruland (alle CDU) in der Kleinstadt begrüßen zu können. Treffpunkt war am Bahnhof Calbe Ost. Was das Teilnehmer erlebten.