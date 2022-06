Jugendweihe: Wo noch zum Corona-Schnelltest in Schönebeck?

Wenn an drei Septemberwochenenden in Schönebeck die Jugendweihen anstehen, gilt für alle Besucher - auch die Jugendlichen - die 3G-Regel.

Der Schnelltest, der jeweils am Tag vor den Feierlichkeiten zur Jugendweihe 2021 in Schönebeck beim Schnelltestzentrum angeboten wird, ist nicht kostenfrei, sondern auf Spendenbasis.

Schönebeck - An den kommenden drei Wochenenden (11., 18. und 25. September 2021) stehen in Schönebeck wieder Jugendweihen an. Für diese gilt die 3G-Regel – auch für die Jugendlichen. Nur wer nachweislich, geimpft, genesen oder aktuell getestet ist, darf teilnehmen.