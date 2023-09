Orchester und Sänger gaben ein begeisterndes Konzert in Schönebeck.

Schönebeck - Bis auf den letzten Platz war das Auditorium des Schönebecker Inno-Life zu einem mitreißenden Konzert gefüllt. Die beiden Orchester „Saitenspiel“ und „Bela Brass“ der Musikschule des Salzlandkreises begleiteten den Chor des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums. Die instrumentalen Parts und die Chorsätze waren durchaus anspruchsvoll und zeigten, dass sich die jungen Musiker aus dem Schönebecker Umfeld hören lassen können.

Zum zweiten Mal war auch die Schönebecker Rockband „Peggy Zoo“ mit im Programm, teils auch mit dem Streicherensemble gemeinsam. Und das war ganz und gar kein „Systemfehler“, wie einer der Songtitel übersetzt hieß, sondern eine reizvolle Mischung aus harten Rockklängen und zarten Streichern.

Im Orchester spielten einige Mitglieder der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie mit, in der auch die Leiterin des Saitenspiels, Susanne Reichel-Visontay, musiziert. „Ich kann auf meine Kollegen zählen, die machen gern bei solchen Projekten mit“, sagte sie. Mit Andrea Köthe und Anna-Lena Salomon waren auch zwei ehemalige Ensemblemitglieder dabei. „Es gibt Schüler, mit denen ich teils über Jahre hinweg in Kontakt geblieben bin und die gern für ein solches Konzert wieder zurückkommen.“

Leistungsträger verlassen Orchester

Für Johanna Koltermann, Charlotte Fricke, Enna Falk, Madita Sieburg und Alexander Wittkowsky ging die Reise an diesem Abend in die andere Richtung: Sie verlassen das Orchester, um in eine Ausbildung oder zum Studium zu gehen. Als „Leistungsträger des Orchesters“ bezeichnete sie Reichel-Visontay und ist zuversichtlich, „wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder.“

Die Musikschulorchester haben ihre großen Konzerte schon seit 19 Jahren mit dem Aspekt des Spendens für wohltätige Zwecke verknüpft, etwa für das Kinderhospiz in Magdeburg oder für Hochwasseropfer. Seit einigen Jahren unterstützen die jungen Musiker den Human-Fonds der Bürgerstiftung Salzland. Bis zum Montag kamen 6066 Euro zusammen.

Annett Grampe von der Bürgerstiftung freute sich über diese hohe Spendensumme, die der Schönebecker Human-WG zu Gute kommen wird. „Dort schaffen wir schwerkranken Menschen die Möglichkeit, bis zu ihrem Ende selbstbestimmt zu leben“, sagte sie. Auf die Nachfrage nach den Unterschieden zu einem Hospiz erklärte sie: „Hier steht der WG-Charakter, das miteinander leben im Vordergrund, es ist weniger ein Krankenhaus“.

Am Ende kamen 6066 Euro für den guten Zweck zusammen. Foto: Susanne Reichel-Visontay

Das Programm war geprägt von beliebten Stücken, Chor-Adaptionen von ABBA-Titeln waren ebenso dabei wie sinfonische Werke und das lange im Ohr bleibende Thema von „Fluch der Karibik“.

Am Ende wurde gemeinsam mit dem Publikum „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen. Dessen letzte Zeile „drum lass uns ruhig schlafen / und unsern kranken Nachbarn auch“ war genau passend zum Anlass des Konzertes.