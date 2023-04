Gut ein halbes Jahr dauert es, bis in den Amtsgerichten Sachsen-Anhalts ein Strafverfahren abgeschlossen ist. Das Amtsgericht in Schönebeck bringt Strafsachen und Zivilprozesse teils deutlich schneller zum Abschluss.

Schönebeck - Bevor ein Strafverfahren in einem Amtsgericht in Sachsen-Anhalt abgeschlossen ist, gehen schon mal sechs Monate ins Land. Das ist laut dem Justizministerium nämlich die durchschnittliche Dauer eines Strafverfahrens im Jahr 2022 gewesen – und damit teils deutlich langsamer als in den Jahren zuvor. Im Schönebecker Amtsgericht kommt man indes zügiger voran. Straf- und Zivilsachen werden hier „deutlich schneller als im Landesdurchschnitt aller Amtsgerichte im Land Sachsen-Anhalt erledigt“, so Ministeriumssprecher Danilo Weiser auf Anfrage der Volksstimme. Wie gelingt das?