Schulprojekt Kampfansage gegen Gewalt: Was Schönebecker Schüler im Grizzly Gym machen

Was ist faires Verhalten in einem Streit? Wann sind Grenzen überschritten? Wie geht man mit Aggression um? Das und vieles mehr wird Schülern der Maxim-Gorki-Schule im Grizzly Gym in Schönebeck vermittelt. Dabei gehören Rangeln und Toben zum Konzept.