Gesundheit Kann Ameos den Zeitplan für seinen Neubau in Schönebeck halten?

Die Fassade ist so gut wie fertig, im Inneren ist aber noch viel zu tun. Die Arbeiten am Neubau des Ameos-Klinikums in Schönebeck liegen im Zeitplan. Noch. Denn auch das Krankenhaus muss in Zeiten von Lieferengpässen, enormen Preissteigerungen und fehlenden Angeboten jonglieren.