Kann Schönebeck die Abstandsregel um die Schirm GmbH umgehen?

Schönebeck - Ein Störfall in einem Betrieb, in dem mit giftigen Substanzen gearbeitet wird, kann eine große Gefahr sein. Und: Es gibt Gesetze, an die sich die Industriebetriebe halten müssen. Auch die Schirm GmbH in Schönebeck. Vorgaben, die die BI-Mitglieder allerdings anders auslegen als die Behörden. Sie haben große Befürchtungen und sehen mehrere Verstöße, die sie auch vermehrt gegenüber dem Landesverwaltungsamt angezeigt haben. Gehör finden sie kaum. Und eine Lösung scheint nicht für sie, aber für die Planungsvorhaben der Stadt Schönebeck in Sicht ...