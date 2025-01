Tradition und Brauchtum Kanu-Tour gegen den Kater: Gelebte Neujahrstradition in Barby

Vor rund einem viertel Jahrhundert erweckten Barbyer Kanu-Männer am Neujahrsmorgen den alten Brauch der „Eierfahrten“. Auch in diesem Jahr legten 13 Herren in Barby mit Ziel Glinde ab.