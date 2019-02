Der Kultur- und Sportverein Ranies befürchtet ein Verkehrschaos.

Schönebeck l Der Karneval in Ranies ist etwas ganz besonderes und der Rosenmontagsumzug gehört zu den größten seiner Art in der gesamten Region. Jedes Jahr strömen Hunderte Besucher aus dem ganzen Salzlandkreis, Magdeburg und darüber hinaus zu der Veranstaltung, die entgegen ihres Namens traditionell bereits am Sonntag vor dem Rosenmontag gefeiert wird. „Früher sind jedes Jahr sogar Tausende Besucher hergekommen“, sagt Rüdiger Kunze, Ortsbürgermeister der Ortschaft Ranies, in der gerade mal knapp 400 Einwohner leben.

Andrang zum Umzug

Tatsächlich stellt die Großveranstaltung die kleine Ortschaft Ranies jedes Jahr aufs Neue vor große logistische Herausforderungen. Die Straßenränder werden schon vor dem Ortseingangsschild zugeparkt und wegen der Straßenerneuerung ist halb Ranies derzeit eine Baustelle, was die Probleme verschärft. Im Elferrat des Kultur- und Sportvereins kümmert sich ein Mitglied ausschließlich um die Parkplatzproblematik, zahlreiche Helfer weisen den Besuchern zum Rosenmontagsumzug am Sonntag den Weg.

Um dem Besucheransturm Herr zu werden, wird jedes Jahr daher auch der alte Sportplatz zum Parken freigegeben. Doch das könnte in diesem Jahr erstmals zum Problem werden. Denn mit dem Neubau des Gerätehauses am Sängerwäldchen für die Ranieser Feuerwehr ist die direkte Zufahrt zum Sportplatz versperrt.

Bilder Beim Rosenmontagszug ist in Ranies viel los. Foto: Meinhard/Archiv



„Die Zufahrt zum Gerätehaus muss auch während des Umzuges jederzeit frei bleiben, damit die Feuerwehr einsatzbereit ist“, sagte der Ranieser Ortsbürgermeister Rüdiger Kunze. Bleibt nur noch eine derzeit noch recht matschige Zufahrt, die bestenfalls die Bezeichnung Feldweg verdienen würde. Dass der Weg in seinem jetzigen Zustand an einem einzigen Tag von Hunderten Autofahrer benutzt werden soll, ist eigentlich kaum vorstellbar. Früher oder später wäre die Zufahrt unpassierbar.

Verein macht Vorschlag

Diese Befürchtung haben bei der Sitzung des jüngsten Ortschaftsrates auch Vertreter des Kultur- und Sportvereins geäußert, der die Karnevalsveranstaltungen und den Rosenmontagsumzug organisiert. Wobei die Narren gleich einen Lösungsvorschlag mitgeliefert haben: Die matschige Zufahrt zum Parken auf dem Sportplatz sollte nach Möglichkeit aufgeschottert werden, am besten von der Stadt.

Die Stadtverwaltung regiert allerdings wochenlang nicht auf den Vorschlag, was bei den Raniesern nicht gerade für Begeisterung sorgte. Allerdings ging Ortsbürgermeister Kunze davon aus, dass früher oder später eine Lösung gefunden werde. Denn der Ranieser Karneval, der in diesem Jahr zum 65. Mal gefeiert wird, könne schließlich nicht wegen eines matschigen Weges ausgefallen.

Mittlerweile hat die Schönebecker Stadtverwaltung doch noch ein Entgegenkommen angedeutet. Der Weg, so heißt es aus dem Rathaus, soll tatsächlich geschottert werden. Dem Rosenmontagszug am Sonntag in Ranies steht damit nichts mehr im Weg.