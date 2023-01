Das Städtchen Barby zählt mit seinen 3500 Einwohnern und dabei zwei Faschingsvereinen zu den karnevalistischen Hochburgen im Salzlandkreis. Am Sonnabend zogen die Heimatfreunde „Vom Norden in die Welt“. Es war der Saisonauftakt im Rautenkranz.

Karneval in Barby: Das war der Saisonauftakt im Rauenkranz

Barby - Die Reise führt zu Wikingern, Trollen und Elfen, unter anderem auch in einen irischen Pub und an den Ballermann. Orte, die eine gewisse Unterhaltungsgarantie bieten - es ist Karnval in Barby. Der bunte Saisonauftakt fand im Rautenkranz statt.