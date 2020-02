Flankiert von der Prinzengarde präsentierte sich das aktuelle Prinzenpaar der 66. Session des Kultur- und Sportvereins Ranies, Anja I. und Florian I. im November 2019 erstmals seinem Narrenvolk und wird den Rosenmontagsumzug am Sonntag, 23. Februar 2020, in Ranies anführen. Foto: Bianca Oldekamp

Am Sonntag führt der Karnevalsumzug des Kultur- und Sportvereins Ranies wieder durch Ranies - angeführt vom Prinzenpaar des Vereins.

Programm zum Rosenmontagsumzug in Ranies und Hinweise für Autofahrer Am Sonntag, 23. Februar, lädt der Kultur- und Sportverein Ranies zu seinem traditionellen Rosenmontagsumzug. Der Umzug durch die Ortschaft beginnt um 14 Uhr. Die gastronomische Versorgung auf dem Festplatz startet aber bereits um 12 Uhr. Angeführt vom Prinzenpaar werden rund 30 Schaubilder, darunter zahlreiche Karnevalswagen, bei mehreren Runden durch das Dorf zu sehen sein – Wurfmaterial für alle inklusive. Der Eintritt für den Rosenmontagsumzug kostet drei Euro pro Person. Im Anschluss an den Umzug lädt der Verein zum Tanz in die Gaststätte „Zur Tanne“. Geöffnet hat am Sonntag von 13.30 bis 15 Uhr auch die St.-Lukas-Kirche in Ranies. Äbtissinnenstuhl (um 1450), Schöffengestühl (um 1500) sowie die bemalte Decke und die bunte Empore der kleinen Kirche können besichtigt werden. Die Parkplätze in Ranies werden zum Umzug am Sonntag knapp bemessen sein. Geparkt wird dann nämlich getreu des Mottos „Wer zuerst kommt, parkt zuerst“. Rund 50 Autos werden auf dem geschotterten Tennisplatz Platz finden. Weil es nicht friert, kann der Sportplatz nicht als Parkfläche genutzt werden. So müssen Autofahrer die Straße in Richtung Schönebeck als Parkplatz nutzen, einen Fußmarsch einplanen. Eine Anfahrt aus Richtung Pretzien über die Kreisstraße ist aufgrund von Arbeiten am Hochwasserschutz nämlich nicht möglich. Erwartet werden 2000 Besucher – und 500 Autos.(bd)

Ranies l „Ranies Helau“ wird es am Sonntagnachmittag, 22. Februar 2020, wieder durch die Straßen von Ranies schallen. Schließlich steht der traditionelle Rosenmontagsumzug an. Mit dabei ist natürlich auch das Prinzenpaar des Kultur- und Sportvereins Ranies, das in der aktuellen 66. Session aus Prinzessin Anja I. und Prinz Florian I. besteht. Die beiden Ranieser – mit bürgerlichem Namen Anja Groß und Florian Herrler – werden den Umzug durch die Ortschaft anführen – in einer Kutsche.

Dafür wurde eine alte Kutsche von Vereinsmitglied Carsten Höpfner in Handarbeit restauriert. Doch nicht etwa Pferde werden die Kutsche am Sonntag ziehen, sondern „erstmals ein kleiner Traktor“, erzählt Anja Groß. Grund dafür sei, dass die Pferde, die die Prinzenpaarkutsche in der Vergangenheit gezogen haben, Probleme mit beispielsweise glatten Straßen hatten. Statt glatter Straßen soll es am Sonntag bei maximal zehn Grad in Ranies allerdings leichten Regen und Sturmböen geben.

Alternative zu Pferden

Dennoch: Eine Alternative musste her und die bildet jetzt der kleine Traktor, den der Vorstand des Vereins organisiert hat. „Die Kutsche haben wir schon gesehen, den Traktor nicht“, berichtet Anja Groß. Den wird das Paar wohl erst am Sonntagvormittag zu sehen bekommen und ist gespannt.

Zwar wurden Anja Groß und Florian Herrler schon mehrfach gefragt, ob sie nicht das Prinzenpaar des Vereins sein wollen, doch bisher habe es einfach nicht gepasst, ist sich das Prinzenpaar einig.

Auch im echten Leben ein Paar

Ein Paar sind die beiden Ranieser allerdings nicht nur was ihre Aufgabe als Prinzenpaar angeht, sondern auch insofern, dass die beiden zusammen sind – seit 2009. Verbunden sind sie mittlerweile auch durch den Karneval. Den hat Anja Groß, die aus Schönebeck kommt, aber erst durch ihren Florian so richtig kennen und lieben gelernt.

Sie sagt: „Jeder Ranieser ist irgendwie dabei.“ Und als sie 2011 schließlich nach Ranies zu Partner Florian Herrler gezogen ist, machte auch sie mit, was das närrische Treiben in der 5. Jahreszeit angeht. „Man wächst da einfach rein“, findet Anja Groß.

Kostümsuche statt Wagenbau

So haben Anja Groß und Florian Herrler in den vergangenen Jahren zusammen mit Freunden immer einen Karnevalswagen gebaut. Darauf hat das Paar aufgrund seines aktuellen Daseins als Prinzenpaar verzichtet. Mehr als zehn Jahre vor seiner Partnerin war der heute 37-jährige Florian Herrler im Jahr 1999 erstmals aktiv am Ranieser Karneval beteiligt. „Bei meinem Vater in der Scheune haben wir mit insgesamt sechs Bengels einen Wagen gebaut“, erinnert er sich.

In dieser Session hingegen steckt Florian Herrler im Prinzenkostüm, seine Partnerin im Prinzessinnenkleid. Und statt sich Ideen für einen Mottowagen zu überlegen, stand für das Paar vor der Session die Frage im Raum: Was ziehen wir an?

Kostüme sind geliehen

„Wir haben einen Tipp für einen Laden in Barby bekommen“, erzählt Florian Herrler. Dort habe das Paar dann eine Auswahl getroffen und die handgeschneiderten Kostüme ausgeliehen – auf eigene Kosten. Denn vom Kultur- und Sportverein werden, was Kostüme angeht, nur die Bekleidung der Prinzengarde und der des Elferrats, gestellt. Die brauche man schließlich jedes Jahr, erklärt Anja Groß.

Dass sich das Paar für die aktuelle Session hat überreden lassen, als Prinzenpaar aufzutreten, liegt auch daran, dass der gemeinsame Sohn Finn jetzt zwei Jahre alt ist. Jetzt, wo der Kleine aus dem Gröbsten raus sei, wollten sie es einfach durchziehen, sind sich Anja Groß und Florian Herrler einig.

Und während Mama und Papa sich am Sonntag vom Traktor in einer Kutsche ziehen lassen, verbringt Söhnchen Finn, verkleidet als Bob der Baumeister, den Umzug bei seiner Oma. „Wenn er gut drauf ist, nehmen wir ihn vielleicht auch eine Runde mit“, sagt Anja Groß.