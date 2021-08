Katastrophenschutz: Wasserwehr Schönebeck steht bei Hochwasser vor Problem

Die Flutkatastrophe in Westdeutschland hat die Schönebecker Wasserwehr einmal mehr in den Fokus gerückt. Deren Vorsitzender Dirk Lindner sieht die Politik in der Verantwortung für Reformen.

Schönebeck - Dirk Lindner schaut dieser Tage gespannt auf die Koalitionsverhandlungen im Magdeburger Landtag. Ihn interessiert das Geschacher um Posten und Ministerien dabei weniger. Er hofft auf eine Randnotiz.

Dirk Lindner ist Vorsitzender der Schönebecker Wasserwehr. Die Arbeit der 28-köpfigen Wehr wurde in den letzten Jahren erschwert. Oder zumindest nicht so wertgeschätzt, wie es sich viele wünschen. Der Grund dafür liegt in einem Landesgesetz. Nach Pa-ragraf 14 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt haben Gemeinden, die erfahrungsgemäß von Hochwasser- und Eisgefahr bedroht sind, zur Unterstützung der Wasserbehörden bei der Erfüllung von deren Aufgaben auch dafür zu sorgen, dass ein Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahr eingerichtet wird. In Schönebeck ist das die Wasserwehr. Aufgabe ist dabei die Abwehr von Gefahren, die durch Hochwasser, Eisgang und andere Ereignisse für Städte drohen.

„Das Gesetz kann alles oder nichts bedeuten“

So weit, so gut. „Das Gesetz kann alles oder nichts bedeuten“, so Lindner. In Sachsen-Anhalt gebe es nämlich drei Arten von Wasserwehren: Eine Möglichkeit sei eine Auswahl von städtischen Angestellten, die im Falle eines Falles zugreifen müssten. Andernorts, wie in Schönebeck, könne eine eigenständige Wasserwehr entstehen. Der wohl beste Fall, wie Lindner findet. Die dritte Möglichkeit: Die Feuerwehr übernimmt Aufgaben der Wasserwehr.

Das bedeutet aber weitere Probleme. Denn die Gesetze sehen vor, dass Brandbekämpfung vorgeht. Ergo: Kommt zum Hochwasser ein Brand, lassen Feuerwehrleute ihre Arbeit stehen und liegen und eilen zum Feuer.

Unterschiedliche Rechte

Klar, wenn der Überschwemmungsfall eintritt, arbeiten Feuer- und Wasserwehr Hand in Hand. Das sei auch in Schönebeck so. „Wir haben aber unterschiedliche Rechte“, erläutert der Vorsitzende. Die Wasserwehren sind nicht Teil des Katastrophenschutzes. „Hochwasser seien ja planbar“, zitiert Lindner das Landesverwaltungsamt.

Das hat weitreichende Konsequenzen. Wird die Wasserwehr gebraucht, wird ihr ein Einsatz erschwert. Martinshorn und Blaulichtfahrten sind den Helfern untersagt. Ein Fahrzeug der Schönebecker ist sogar mit Martinshorn und Blaulicht ausgestattet worden. Doch die Anlage musste wieder abgedeckt werden, was dem Pritschenwagen den scherzhaften Spitznamen „Mützenwagen“ einbrachte. Die Kommunikation mit der Leitstelle via Funk – Fehlanzeige. Hinzu kämen, so zeigten es die Erfahrungen der letzten Hochwassereinsätze, Rechtfertigungen gegenüber Polizisten und Behörden.

Rückendeckung aus der Politik

Die Mitglieder der Schönebecker Wasserwehr fordern deshalb, dass sie und ihre Kollegen im Land anerkannte Organisationen im Katastrophenschutz werden.

Rückendeckung bekommen die Wasserwehren von Rüdiger Erben, SPD-Mitglied im Landtag. „Vorschriften, die die Arbeit der Wasserwehren nicht fördern, sondern behindern, sollten wir jetzt schnell ändern“, wird der Sozialdemokrat in einer Pressemitteilung zitiert. Das Problem erkannt haben auch die Grünen, sehen aber laut Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock andere Handlungsmöglichkeiten: „Spezielle Wasserwehren, oft als Teil der Feuerwehren, werden in einigen Regionen, unter anderem in Thüringen und in Sachsen-Anhalt, seit einiger Zeit erprobt. Wir regen an, deren Erfahrungen in einem länderweiten Modellprojekt aufzugreifen und als Teil des Hochwasserschutzes zu verstetigen.“

Im letzten Koalitionsvertrag der Landesregierung Sachsen-Anhalts wurde das Thema als festes Ziel aufgegriffen. Passiert ist wenig. Bei einer Abstimmung im Bundesrat scheiterte die Forderung aus Sachsen-Anhalt. Die Wasserwehr wird im Katastrophenfall somit auch weiterhin improvisieren müssen – zumindest ohne weiteres Umdenken in der Politik.