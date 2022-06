Bauarbeiten Käthe-Kollwitz-Schule: In Schönebeck wird gemauert

In Schönebeck wird eine Schule saniert. Nach knapp zweijähriger Bauzeit sollen die Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule wieder in ihre Lehranstalt zurückkehren. So weit so gut doch warum dringt so wenig an die Öffentlichkeit?