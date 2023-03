„Katzenaugen“ und Co.: Was Grundschüler in Großmühlingen von der Verkehrswacht gelernt haben

Verkehrserziehung in der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen: Hier lernen die Kids, dass sie klingeln sollen wenn sie sich mit andere Verkehrsteilnehmern den Weg teilen.

Großmühlingen - Fast jeden Tag sind sie innerhalb unseres Bundeslands im Einsatz, in Schulen oder auch Kindertagesstätten. Die Rede ist von der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt. Circa 190 Einsätze fahren sie in einem Jahr. Und einen Zwischenstopp machen sie dabei auch in Großmühlingen. Genauer gesagt in der Grundschule von Großmühlingen.