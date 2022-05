Kehrtwende im Schönebecker Amtsgericht: Falsches Geständnis abgelegt?

Schönebeck/Bördeland - Der 22-jährige Florian Schernikau (Name geändert) aus der Gemeinde Bördeland ist im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erhebt mehrere Vorwürfe gegen den jungen Mann. So soll er zusammen mit zwei weiteren Tätern versucht haben, mit seinem Auto einen Zigarettenautomaten im Osternienburger Land aus der Verankerung zu reißen. Als dies misslang, habe die Truppe das gleiche bei einem Automaten in der Gemeinde Bördeland versucht, was ebenfalls fehlgeschlagen sei, so Staatsanwalt.