Schönebeck - Nicht jeder Anruf bei der Feuerwehr führt zu einem Löscheinsatz. Am Dienstag wurde die Schönebecker Feuerwehr alarmiert, um einen gemeldeten Brand zwischen Grünewalde und Elbenau zu bekämpfen. Nur da brannte es überhaupt nicht. Der aufmerksame Melder hatte sich aus seiner Wahrnehmung heraus verschätzt. Gebrannt hatte es auf einer Freifläche im Magdeburger Raum.

Dennoch ist Stadtwehrleiter Daniel Schürmann dankbar, dass die Bürger aufmerksam sind und Rauchentwicklung melden. „Für uns war das eine schöne Alarmübung“, kann der Stadtwehrleiter der nicht ganz richtigen Beobachtung etwas positives abgewinnen. Er rückt lieber einmal mehr als zu wenig aus. „Fehlalarme sind natürlich ärgerlich. Diesmal war es ja auch keiner. Sowas kommt schon mal vor, das gehört dazu“, ist Schürmann entspannt. Neben den Wehren aus Schönebeck, Pretzien und Elbenau waren auch die Feuerwehren des Jerichower Landes und Magdeburgs durch die Rauchentwicklung alarmiert worden. „Es hat eine Menge Anrufe bei den Leitstellen gegeben“, berichtet Daniel Schürmann. Der Einsatz selbst habe im Ganzen 40 Minuten gedauert. Der Brand auf der Freifläche machte eines deutlich, dass sich bei verantwortungslosen Umgang in der Natur schnell, Brände entwickeln können. Im Salzlandkreis herrscht derzeit Waldbrandwarnstufe 3.

„Sich respektvoll benehmen, wertschätzen, wo man ist. So sollte man sich im Wald verhalten“, mahnt Jens Dedow. Der Vorsitzende der Schönebecker Jägerschaft und Revierförster sieht bei den Menschen, die in den Wald gehen, viel Luft nach oben. „Es wäre schon ein Vorteil, wenn sich die Leute so verhalten wie im eigenen Wohnzimmer“, so Dedow. Was er damit konkret meint lässt sich auf ein einfaches Wort zusammenfassen – Respekt.

Sowohl vor der Natur und den Lebewesen aber auch im Umgang mit anderen Menschen, die den Wald betreten. „Wenn alle etwas Rücksicht, nehmen, statt auf ihrem Recht zu beharren, wäre es viel einfacher“, sieht der Jäger ein grundsätzliches Problem im Umgang miteinander. So hat er festgestellt, dass mancher in dem Wald käme mit dem Grundgedanken, dies sei sein Wald.

Das ist aber nur eines, was beim Verhalten im und für den Wald verbessert werden kann. „Wenn die Leute den Wald nicht mehr als illegale Abladestelle für den Müll betrachteten, wäre das auch sehr hilfreich“, führt Jens Dedow aus. Erst vor Ende Mai entdeckten Radfahrer im Nachtigallenstieg in Elbenau zwei große Müllberge. An einigen Stellen im Umkreis wird der Wald gerne mit einer Müllkippe oder Kokelplatz verwechselt. Es wäre nicht das erste Mal, dass dann ein Waldbrand bekämpft werden muss.