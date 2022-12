Skandal bei Ameos-Klinikum: Schönebecker  muss zwei Stunden im Krankenwagen warten

Zwei Stunden im Rettungswagen vor dem Krankenhaus in Bernburg hat Dietmar Kuhnert verbracht, bevor er nur noch nach Hause wollte. Warum der 74-Jährige dort nicht aufgenommen wurde und dennoch weder der Rettungsdienst noch Ameos meinen, einen Fehler gemacht zu haben.

Schönebeck/Bernburg/Staßfurt - Irgendwann hatte Dietmar Kuhnert tatsächlich die Nase voll. Er wollte nur noch nach Hause. Seit etwa zwei Stunden wartete der 74-jährige Schönebecker am 23. Dezember nun schon darauf, endlich in der Notaufnahme des Ameos-Klinikums in Bernburg aufgenommen zu werden.