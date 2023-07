Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Regenwasser an den Wänden, Container zum Auffangen in den Klassenräumen. So schilderten Eltern der Dr.-Tolberg-Grundschule die Zustände im Frühjahr. Kinder sollen öfter krank werden, es bilde sich Schimmel in den Klassenräumen. Auch Stadtrat René Wölfer (SPD) machte die Verwaltung auf die seiner Meinung nach „unzumutbaren Zustände“ bei einer Sozialausschusssitzung aufmerksam. Die Stadtverwaltung antwortete daraufhin auch Volksstimme-Nachfrage, dass die Problematik bekannt sei. „In den zurückliegenden Jahren kam es vermehrt zu Dachundichtigkeiten am Gebäudekomplex der Grundschule ’Dr. Tolberg’“, erklärte die Verwaltung am 30. März.