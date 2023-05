Technik KI: ChatGPT und wie Schulen in Schönebeck damit umgehen

Künstliche Intelligenz, allem voran der Chatbot ChatGPT, ist in aller Munde. Doch gerade an Schulen ist die Technik Fluch und Segen zugleich. Welche Hürden und Möglichkeiten sehen Schulen in Schönebeck?