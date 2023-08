Das darf nicht passieren: Wer sein Kind in eine Kita gibt, geht davon aus, dass es bis zur Abholung dort bleibt. In einer Schönebecker Einrichtung hat ein Kind eigenständig, unbemerkt von Erziehern, das Gelände verlassen. Die Volksstimme hat bei der Kita nachgefragt, welche Konsequenzen daraus folgten.

Kind in Schönebeck unbemerkt verschwunden

Die Kita „Kindeoase“ in der Prager Straße in Schönebeck stand im Fokus, weil dort ein Kind unbemerkt das Gelände verlassen hat.

Schönebeck - Gut einen Monat ist es jetzt her, dass der dreijährige Marlo de Armas unbemerkt von Erziehern der Kindertagesstätte (Kita) „Kinderoase“ in der Prager Straße in Schönebeck nach Hause marschiert ist. Die Mutter des Kindes hat daraufhin Strafanzeige gestellt und schwere Vorwürfe gegen die Mitarbeiter der Einrichtung erhoben.