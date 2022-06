Kinderfeuerwehr aus Biere sammelt in den Ferien Müll im Park

Mit ihren Aktionen will die Ortsfeuerwehr Begeisterung für die Feuerwehr wecken. Auch ein Kamerateam des MDR begleitete die Kinder.

Der Müll gehört in den Sack! Die Kinder der Ortsfeuerwehr Biere umringen Kinderwartin Sabrina Bartsch.

Biere - Unsanft geweckt wurde am letzten Mittwoch MDR-Moderator Stefan Bernschein. Der hatte es sich unter einem Baum gemütlich gemacht (oder tat zumindest so), obwohl es viel zu tun gab. Daran erinnerten ihn vier Mädchen der Kinderfeuerwehr Biere. Die gemeinsame Aufgabe war nämlich: Im Park in Biere liegt Müll – und der soll weg!