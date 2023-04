Um Bewegung ging es in der vergangenen Woche für die Mädchen und Jungen in der Lessingschule. Der Kindersprint war wieder einmal im Haus. Die von einem Leipziger Verein getragene Veranstaltung kam bei den Kindern gut an.

Calbe - Die Schüler in den oberen Klassen können mit dem Begriff Kindersprint etwas anfangen. Denn das Team aus Leipzig war schon mehrfach in der Lessing-Grundschule. In der vergangenen Woche machten die Sportstudenten, die das Projekt betreuen, in Calbe einen Zwischenstopp. In der kleinen Sporthalle neben der Schule konnten die Schüler zeigen, wie gut sie sich bewegen können. Denn Bewegung ist gerade für Kinder sehr wichtig. Mangelnde Bewegung führt mittel- und langfristig zu schwerwiegenden körperlichen, geistigen und auch sozialen Problemen. Gerade Kinder brauchen genug Bewegung, um sich optimal zu entwickeln, teilt der Trägerverein des Projektes mit. Den Unterrichtsalltag gesund zu meistern, stellt die Schulen auch nach der Corona-Zeit vor massive Herausforderungen. Seit der Pandemie hat ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen komplett auf Sport verzichtet, wissen die Fachleute. Wie viel Spaß Bewegung machen kann, darum geht in dem aufgebauten Hindernis-Parcours in der Halle. Obwohl die Strecke nur eine Länge von 18 Metern hat, wie die beiden Betreuer Lena Tympel und Luca Bertels schildern. Computer überwachen am Start den Lauf der Kinder. Immer wieder werden sie auf die Runde geschickt. „Dabei werden sie in der Regel von Durchgang zu Durchgang schneller“, bestätigt Lena Tympel.