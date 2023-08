Vor wenigen Wochen erinnerte eine Fotoausstellung in der Groß Rosenburger Kirche an die Katastrophenflut vor zehn Jahren. Massenhaft wurden Bilder eingesandt. Jetzt lässt die Kirchengemeinde eine Ausstellung folgen, in der es um harmonischere Dinge geht.

Regina Schöne und Pfarrer Ulf Rödiger betrachten die neue Ausstellung in der Rosenburger Kirche.

Groß Rosenburg - Nachdem wochenlang in der Rosenburger Kirche die Katastrophe regierte, stehen jetzt die schönen Dinge des Lebens im Vordergrund.

Da zeigt es sich, dass in Zeiten, wo fast jeder ein Fotohandy hat, man von privaten Fotos überflutet werden kann.

Die Bürger sind angehalten, eines ihrer Lieblingsbilder einzureichen. Unter dieser Überschrift steht auch die Ausstellung im Chorraum des Gotteshauses. „Während wir eine Unmenge Fotos von der Flut 2013 bekamen, ist das jetzt reglementiert“, sagt Pfarrer Ulf Rödiger. Für die Ausstellung „Mein Lieblingsbild“ darf jeder wirklich nur ein Foto einreichen. „Sonst reicht der Platz auf dem Tafeln nicht aus“, so der Pfarrer. Außerdem müssten sich die Leute Gedanken machen und entscheiden, was denn nun wirklich ihr liebstes Motiv ist. „Da zeigt es sich, dass in Zeiten, wo fast jeder ein Fotohandy hat, man von privaten Fotos überflutet werden kann“, meint Ulf Rödiger. Dementsprechend schwer ist die Auswahl.

Eine Reihe von Bildern wurden bereits an das Pfarramt geschickt. „Das könnten aber noch einige mehr sein. Ein bisschen Platz haben wir ja noch“, meint der Organisator. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu haben, bringt das Kirchenbüro die Einsendungen auf ein einheitliches A4-Format und Layout und druckt sie aus. Auf jeden Fall sollte das Bild einen Titel tragen.

Derweil die bisherigen Fotos überwiegend schöne Landschaften, Lichtstimmungen oder Blumen zeigen, ragt ein Foto thematisch durch seinen Witz heraus. „M. Witek aus Groß Rosenburg“ nannte sein Bild „Gute Freunde“. Zu sehen ist ein Menschenfuß, der unter einer Decke heraus ragt – daneben erkennt man die Pfote eines Hundes. Offenbar gehört der Einsender nicht zu jenen Zeitgenossen, die ihren Vierbeinern das Bett verbieten.

Die Bilder werden auf Aufstellern im Chorraum der Kirche präsentiert. Der ist jetzt von weißem Licht durchflutet, was nicht immer so war. Erst vor wenigen Wochen verschwanden hier die letzten gelben Scheiben der nördlichen und östlichen Altarfenster (die Volksstimme berichtete).

Menschenfuß neben Hundefuß: M. Witek aus Groß Rosenburg nannte sein Bild „Gute Freunde“. tli

Nicht so gut ist das Gegenlicht der neuen Ostfenster für das Altarbild, das sich im Zentrum des Groß Rosenburger Kirchenaltars befindet. Nicht aus restauratorischen Gründen, sondern weil man es bei Tageslicht jetzt schlechter sieht. „Da werden wir aber auch noch eine Lösung finden“, verspricht Ulf Rödiger. Eine Möglichkeit wäre ein leistungsfähiger, diffuser Strahler.

Das Ölgemälde trägt den Titel „Die Beweinung Christi“. Der Flame Anthonis van Dyck schuf das Original; der Berliner Historienmaler Rudolf Thienhaus die Rosenburger Altarbild-Kopie kurz vor dem Ersten Weltkrieg.

Ursprünglich befand sich an Stelle des Ölbildes eine Kanzel. (Wie die aussah, kann man noch heute in Zuchau betrachten.) Nachdem diese abgebaut worden war, schrie eine große Öffnung nach Neugestaltung. Der Schönebecker Kunstmaler Krügermann – der eher die Schablonenmalerei beherrschte – hatte ein goldenes Kreuz auf eine Holzplatte gemalt und eingesetzt. Dazu hatte er sich von der Erlöserkirche zu Jerusalem inspirieren lassen. Doch diese Arbeit wurde wenige Jahre später in einen Treppenaufgang verbannt und das jetzige Altarbild eingebaut.