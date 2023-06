Die Barbyer Stadträte haben den Ergebnissen der Entgeltverhandlungen in den Kindertagesstätten in Pömmelte und Gnadau zugestimmt. Streit gibt es zwischen dem Landkreis und dem Kirchenkreis Egeln über die Verwaltungskosten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barby - Wenn die Kreisverwaltung mit den Betreibern der Kindertagesstätten über die Platzkosten verhandelt, sitzt die Kommune am Katzentisch daneben. Ihr Einvernehmen kann die Kommune dann erklären. Das hat der Stadtrat jüngst zu den Verhandlungen zwischen der Herrnhuter Diakonie für die Kindertagesstätte in Gnadau und dem Kirchenkreis Egeln, der die Kindertagesstätte in Pömmelte betreibt, beschlossen. Die Stadt Barby hat übrigens jüngst vorgestellt, was Kandidaten zum Bürgermeister-Amt der Stadt mitbringen müssen.