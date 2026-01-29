Ortsbürgermeister Peter Buchwald ist fassungslos über die Diskussion im Gemeinderat über die Sanierung der Kirchhofstraße. Dabei gibt es gute Gründe dafür.

Aktuell bedecken Schnee und Eis das Kopfsteinpflaster. Noch in diesem Jahr soll das einer Asphaltfahrbahn weichen.

Biere. - „Wenn wir heute dem Grundsatzbeschluss zustimmen, dann haben wir schon ein Drittel des Sondervermögens fest verplant. Was passiert, wenn das geschätzte Geld nicht ausreicht und die Straße teurer wird?“, stößt Ekkehard Horrmann die Diskussion im Gemeinderat an. Er ist erster stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderates, gehört der Bürgerinitiative Welsleben an und ist Landwirt.