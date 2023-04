Das Coronavirus und die Pandemie dominierten monatelang den Alltag und nahezu sämtliche Lebensbereiche. Aktuell spielt Covid-19 kaum noch eine Rolle. Dennoch untersucht man – unter anderem in Schönebeck – regelmäßig Abwasser auf Coronaviren. Welche Erkenntnisse lassen sich so gewinnen?

Abwasser aus insgesamt zwölf Kläranlagen in Sachsen-Anhalt wird zwei Mal wöchentlich auf Coronaviren untersucht. Auch Proben aus der Kläranlage in Schönebeck werden regelmäßig analysiert und die Daten veröffentlicht.

Schönebeck - Wie stark sind Coronaviren aktuell in der Bevölkerung verbreitet? Das lasse sich durch die Untersuchung von Abwasserproben analysieren, informiert das Landesamt für Umweltschutz in einer Pressemitteilung. Das Abwasser aus insgesamt zwölf Kläranlagen in Sachsen-Anhalt – darunter auch die Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH – wird seit Herbst vergangenen Jahres regelmäßig untersucht. Die Ergebnisse sind für Jedermann online öffentlich einsehbar. Doch welche Informationen lassen sich aus dem Abwasser gewinnen – und wie aussagekräftig sind diese?