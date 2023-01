Musik Klavier, Orgel, Kirchenmusik: Die musikalische Geschichte eines jungen Schönebeckers

Mit sechs Jahren begann Christoph Blambergs musikalischer Weg am Klavier in der Kreismusikschule in Schönebeck. Mittlerweile studiert der 22-Jährige Kirchenmusik und tritt in Vorbereitung auf eine seiner Prüfungen am Sonntag als Organist in der Marienkirche auf.