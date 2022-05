Kleinmühlingen: „Klassentreffen“ der Rennrad-Sportler zum 70-jährigen Jubiläum der Friedensfahrt

70 Jahre Friedensfahrt: Dieses Jubiläum wurde am Donnerstag am Museum in Kleinmühlingen gefeiert. Ein Gast kam sogar extra um die halbe Welt angereist.

Kleinmühlingen - Auf die Freunde und Fans des Radsportes wartete am Donnerstag im Radsportmuseum in Kleinmühlingen ein Ausflug in die Geschichte der Friedensfahrt. Das Museum lud zu einer Friedensfeier. Denn vor genau 70 Jahren führte die Internationale Friedensfahrt das erste Mal über deutschen Boden. Das nahmen sich die Vereinsmitglieder zum Anlass und luden Weltmeister, Olympiafahrer und Spitzen der Friedensfahrt, wie Täve Schur, Zabel, Hartnick oder Huschke nach Kleinmühlingen in das Radsport Museum „Course de la Paix“ ein.