Straßenverkehr Klingel, Licht & Co.: Polizei kontrolliert Fahrradfahrer am Gymnasium in Schönebeck

Schönebecks Regionalbereichsbeamten kontrollieren Radfahrer. Vor allem an Schulen tummeln sich die Drahtesel – und damit die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Oft reichen aber einfache Maßnahmen aus, um sicher im Verkehr unterwegs zu sein. Welche Stelle in Schönebeck besonders gefährlich ist und was dagegen getan wird.