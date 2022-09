Kommentar zum Deichbau im Elbe/Saale Gebiet: Wiederholung unerwünscht

Die Jahrhundertfluten sind noch nicht vergessen. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt ist seit mehr als 20 Jahren damit beschäftigt, die Deiche an Elbe, Saale und weiteren Flüssen zu verbessern. Doch wurden dabei falsche Prioritäten gesetzt?

Die im Februar 2022 durchgeführten Arbeiten in Frohse bei der Kleigartenanlage Frohsina sind inzwischen abgeschlossen

Schönebeck/Barby/Calbe - Die Fluten 2002 und 2013 sind nicht vergesssen, für jene, die sie erlebt haben. Der ehemalige Flussbereichsleiter im Bereich Genthin Reinhard Kürschner kritisiert die Priorisierung der Sanierungs- und Aufbauarbeiten. Das Landesamt für Hochwasserschutz verweist auf die getroffenen und umgesetzten Maßnahmen. Für den Autor des Artikels „Hochwasserschutz in Region Schönebeck-Barby-Calbe kritisch hinterfragt. Wurden falsche Schwerpunkte am Deich gesetzt?“ ist es gut zu wissen, dass etwas passiert. Was er genau über die Thematik denkt.