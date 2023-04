Wird eine akute Hundemalaria-Erkrankung nicht behandelt, endet das für die Tiere in der Regel mit dem Tod. Auch in Sachsen-Anahlt - im Salzlandkreis - gab es bereits Krankheitsfälle.

Foto: vs

Schönebeck/Staßfurt - „Hundemalaria? Was es nicht alles gibt.“ So oder so ähnlich klangen die Reaktionen der meisten Menschen, denen ich von meiner Recherche zu dem Thema erzählt habe.