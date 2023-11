Schönebeck - Kurz vor Jahresende kommt auf einmal Schnee vom Himmel. Das es dabei immer wieder zu Unfällen kommt, ist für mich immer wieder überraschend. In knapp acht Stunden gab es laut Polizei 23 Unfälle. Von Autos, die sich im Gegenverkehr wiederfinden oder in den Straßengraben rutschen. Klar, die Witterungsverhältnisse waren gestern nicht gut. Aber das war doch zum Ende des Jahres erwartbar. Ergo ist es doch logisch, dass Straßen glatt sein können und die Geschwindigkeit angepasst werden muss. Mein alter Chef hat immer gesagt: Lieber fünf Minuten zu spät als ein Leben lang tot. Und er hat recht. Wie es aussieht, ist der Salzlandkreis glimpflich weggekommen, und es hat lediglich eine leichtverletzte Autofahrerin gegeben. Seien Sie also in den kommenden Tagen und Wochen vorsichtig, wenn Sie Straßen und Gehwege passieren! Passen Sie Fahrweise und Kleidung den Wetterverhältnissen an! Dann sollte Sie das Wetter vor keine Probleme stellen.