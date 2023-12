Der Plan einen Radweg in der Welsleber Straße zu bauen, könnte auch für Fußgänger von Vorteil sein. Denn, wird der Festplatz genutzt, ist viel vom Gehweg weg.

Schönebeck. - Die Welsleber Straße ist eine zukünftige Baustelle. Dabei ist allerdings noch nicht die grundhafte Sanierung gemeint, sondern der geplante Radweg. Dieser soll dann zwischen dem neuen Kreisverkehr und der Wilhelm-Hellge-Straße erneuert werden. Entsprechende Gespräche haben stattgefunden, und die Unterlagen sind nach Angaben von Stadtsprecher Frank Nahrstedt derzeit in der Prüfung. Hier gelte es, notwendige Fristen einzuhalten „Sobald das Wetter es zulässt, werden die Arbeiten beginnen“, blickt Stadtsprecher Frank Nahrstedt auf einen baldigen Beginn. Bleibt das Wetter wie es zur Zeit ist, kann sich der Baubeginn aber auch in das nächste Jahr verschieben. Das Frühjahr, das einst als Fertigstellungstermin angedacht war, auch gehalten werden kann, hängt auch vom Start ab.

Im Zuge dieser Baumaßnahme soll dann auch der Wasserhydrant verlegt werden. Dieser ist vor allem dann ein Problem, wenn der Festplatz in der Welsleber Straße beispielsweise durch einen Zirkus belegt ist. Dafür wird eine Wasserversorgung benötigt, die durch den Hydranten gewährleistet wird. Dann sind knapp drei Viertel des Weges kaum nutzbar. Gemeinsam mit den Stadtwerken Schönebeck will die Stadtverwaltung bei der anstehenden Baumaßnahme den Hydranten verlegen. „Wir haben der Stadt bereits zugesagt den Wasseranschluss in die angrenzende Grünfläche zu verlegen“, erklärt Julia Teige, Bereichsleiterin Vertrieb bei den Stadtwerken Schönebeck.

Die dabei entstehenden Kosten belaufen sich nach ihren ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.