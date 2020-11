Dörfer auf der politischen Agenda – eine Auswahl

Schönebecks ostelbischen Gebiete sind immer Gesprächsthema in politischen Gremien.

Zuletzt sorgte die Diskussion um die Ausweisung des Baugebietes am „Pfeiffers See“ (Plötzky) für reichlich Diskussionsstoff.

In der aktuellen Sitzungsrolle beantragte die so genannte „Bunte Fraktion“ eine Übersicht über Bademöglichkeiten an den Seen erstellen zu lassen.

Die Stadtverwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Rat ein Tourismuskonzept erstellen lassen. Hierbei sind die Naherholungsgebiete östlich der Elbe ein wichtiger Bestandteil.

Nochmal die Bunte Fraktion: Auf Initiative der kommunalen Politiker beschäftigte sich der Stadtrat mit der Sporthalle in Pretzien. Zwar änderten sie ihren Antrag, als dass der Sportunterricht der Grundschule Plötzky nicht nach Elbenau verlegt werden solle, aber das Thema bleibt ein Dauerbrenner. In Plötzky soll eine neue Sporthalle her.

Am Pretziener Perlberg wurde in diesem Jahr ein Wochenendhaus-Gebiet in ein Baugebiet für Dauerwohnen umgewandelt.

In der September-Sitzung wurde beschlossen, dass die Feuerwehr in Plötzky ein neues Fahrzeug bekommen soll.

Am Edersee entstand ein 3D-Bogen-Parcours.

Die drei Ortschaftsräte in Plötzky, Pretzien und Ranies tagen regelmäßig in öffentlichen Sitzungen.