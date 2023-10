Pro-palästinensisches Graffiti in Hellge-Straße an Wand geschmiert. Polizei schätzt dies als Tat eines Einzeltäters ein.

Schönebeck. - Anfang Oktober haben massive Raketenangriffe der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel den Nahostkonflikt weiter eskalieren lassen. In Deutschland fanden seitdem derweil in einigen Städten Demonstrationen statt. Darunter welche, die Solidarität mit Israel bekunden, sowie welche, die als pro-palästinensisch gelten.

In Schönebeck findet sich seit kurzer Zeit in der Wilhelm-Hellge-Straße ein Graffiti, das sich offenbar auch auf den Konflikt bezieht. „Free Palestine“ sowie die palästinensische Flagge wurden an eine Hauswand gesprüht. Dabei scheint es sich – so zumindest der aktuelle Wissensstand im Polizeirevier Salzlandkreis – um einen Einzelfall zu handeln. Polizeisprecher Marco Kopitz sind jedenfalls keine weiteren Schmierereien dieser oder ähnlicher Art im Salzlandkreis bekannt, wie er auf Anfrage mitteilt.