Schönebeck - Es ist kalt, regnerisch und entsprechend nass. Es ist ein Freitag, an dem man drinnen bleibt und nur raus geht, wenn es etwas wirklich Wichtiges zu erledigen gibt. Genau aus diesem Grund sind mehrere Schüler und Lehrer der Berufsbildenden Schulen „Otto Allendorff“ hier. Außerdem sind drei Mitglieder des Fördervereins Hummelberg gekommen. Und das ist kein zufälliges Treffen, denn hier wird in Kürze eine Partnerschaft besiegelt. „Die Schüler schaffen etwas, was bleibt“, ist Schulleiterin Astrid Mann überzeugt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.